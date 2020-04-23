جهود مباحث التموين في التصدي لمحتكري السلع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، ووجهت حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 4 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل ومخزن غير مرخصين بالقاهرة.

Advertisements

في المنوفية أمكن ضبط 29 طن سلع غذاية داخل مخازن غير مرخصة، حجبها أصحابها عن الأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، الأمر نفسه بالقليوبية بإجمالي مضبوطات بلغت 10 أطنان سلع غذائية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.