قُدرت بـ630 ألف جنيه.. ضبط عاطلين بحوزتهما 90 طربة حشيش في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اثنين من العناصر الإجرامية بالغربية وبحوزتهما 90 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت قيام (اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية مسجلة) بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية ، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين، حال استقلالهما سيارة في كمين أعد لهما بالطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما (90 طربة لمخدر الحشيش "وزنت جميعها 9 كيلو جرام"-كمية من مخدر الأفيون- مبلغ مالي - 3 هاتف محمول).

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 630 ألف جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.