للمتخلفين.. "القوى العاملة" تبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة،موعد صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتخلفة عن موعد الصرف الماضي، موضحة أنها خصصت 5 أيام على أن يبدأ الصرف يوم الأحد المقبل 26 ابريل وينتهي الخميس 30 أبريل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها الخميس، أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة للبعض، فقد خصصت أيام (26 و27 و28 و29 و30) أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة، على أن يتسلم المستحق مبلغ ال500 جنيه بالبطاقة الشخصية.

وكانت الوزارة، قسمت صرف المنحة خلال الأيام الماضية على مستوى الجمهورية طبقا للفئات العمرية، حيث تم في اليوم الأول الصرف للعمالة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة، واليومي الثاني والثالث من سن 25 - 50 سنة واليوم الرابع حتى سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلى 65%.

وجرى تخصيص 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات لصرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه لمدة 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.