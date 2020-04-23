الأوقاف تعلن مقرات وعناوين تلقي التبرعات لصرفها للفقراء والمساكين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن وزارة الأوقاف، فتح الباب لتلقي صدقة الفطر أو فدية الصيام أو بدل الكفارات أو بدل الإطعام أو زكاة مال، لصرفها في مصارفها الشرعية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن ذلك يأتي تيسيرًا على أهل الفضل واستجابة لبعض النداءات التي طالبتها بمخرج ييسر على من يريدون إخراج فدية أو كفارة، أو إخراج صدقة فطر أو غير ذلك من الصدقات سواء أكانت مادية أم عينية بتوفير مكان آمن لتلقي ذلك.

وأشارت إلى أن مقرات تلقي التبرعات هي على النحو التالي:

حساب البر بوزارة الأوقاف رقم: (788999/ 450/ 9) ويتم الدفع من خلال أي بنك على هذا الحساب.

يمكن الاتصال على أحد الخطين التاليين (01008806466-01112817473) لتوجيه مندوب أقرب إدارة لتحصيل المبلغ من المنزل بموجب إيصال رسمي.

الدفع في أي مقر إدارة أوقاف على مستوى الجمهورية، بموجب إيصال رسمي وغرضه : (فدية – كفارة – صدقة فطر – إفطار صائم – زكاة مال ) ، مع التأكيد على عدم دفع أية مبالغ بدون إيصال رسمي، أو من خلال الاتصال بالهواتف ( المعلن عنها بالجدول المرفق ) الخاصة بإدارات الأوقاف ، وسيتم تلقي الإدارات ذلك ابتداء من يوم الأحد 3 رمضان 1441هــ الموافق 26/4/2020م ،

محافظة القاهرة :

1.

شرق م نصر

مسجد يوسف مال الله تقاطع الخليفة الظاهر بجوار كلية البنات جامعة الأزهر

ياسر عبد الدايم زايد

01008870775

2.

غرب م نصر

مسجد يوسف مال الله تقاطع الخليفة الظاهر بجوار كلية البنات جامعة الأزهر

طاهر ناصف محمد شقدوفة

01152252378

3.

المرج

مسجد أحمد طعيمة ش المدارس بجوار سنترال المرج2 من ش مؤسسة الزكاة

عبد الله أحمد محمد أحمد

01127509562

4.

السلام

ش مسجد فاطمة الزهراء أمام سنترال السلام

حلمي حسن عبد المتجلي حسن

01001547458

5.

جنوب

أعلى مسجد الإمام الشافعي مصر القديمة

فتحي محمد متولي الجوهري

01129225565

6.

السيدة زينب

مسجد على الجنيدي ميدان السيدة زينب

محمود عبد الحكم محمد العايدي

01008940989

7.

وسط

مسجد الفتح ميدان رمسيس

عبد الباسط محمد أحمد عمارة

01068442104

8.

منشأة ناصر

مسجد الرحمن المنطقة الصناعية ش أبو المكارم

السيد محمد حسن عطية

01004267088

9.

غرب

مسجد الأحمر الرويعي العتبة

فتوح عبد النبي محمد منصور

01097644693

10.

بولاق

مسجد الخضيري بولاق

ربيع عبد الرازق أحمد غازي

01007560362

11.

العباسية

مسجد العباسي ش ذهني منطقة الظاهر العباسية

محمد سعد محمد مطاوع

01060816011

12.

البساتين

مسجد التوحيد 300 مسجد كاملية العربي المعادي

أحمد أبو زيد أحمد

01002245413

13.

دار السلام

مسجد دار السلام القديم ش مصر حلوان الزراعي بجوار البنك الأهلي

أشرف شعبان مغازي محمد

01116921414

14.

المقطم

مسجد التوحيد آخر مساكن الزلزال

أسامة محمود إسماعيل محمود

01153360122

15.

الزاوية الحمراء

مسجد الإمام علي بن أبي طالب الزاوية الحمراء

ربيع محمد محمود حسين

01119098309

16.

شمال

أعلى مسجد عبد الرحمن عبد الله من ش شبرا بجوار محطة مترو مسرة

محمد رمضان جابر خليل

01006287226

17.

المطرية

مسجد المطراوي ش المطراوي ميدان المطرية

محمد محمد ندا شحاته

01016388370

18.

عين شمس

مسجد الحق مساكن عين شمس بجوار المطافي

عصام أحمد حامد عبد الحافظ

01148853638

19.

شمال شرق

مسجد شرف الدين ش سكة الوايلي حدائق القبة

إبراهيم جمعة إبراهيم محمود

01007154234

20.

النزهة

مسجد عثمان بن عفان ش علي الروبي بجوار الاتحادية

مصطفى صبحي مصطفى

01006231848

21.

الساحل

مسجد البطل ش الترعة البولاقية

محمد عيد عبد الغني

01148199796

22.

شرق

مسجد سمير وهبة ميدان صلاح الدين

محمد قرني حسين حسن

1010251364

23.

المعادي

مسجد ثلث المرحوم زهراء المعادي

ياسر معروف خليل محمد

01064277219

24.

حلوان

مسجد التوفيقي ش منصور تقاطع صالح صبحي محطة حلوان

مصطفى سعيد بهجت مصطفى

01004207418

25.

القاهرة الجديدة

مسجد القدس التجمع الخامس خلف قسم الشرطة

محمد الهادي غمري محمد

01004195855

26.

مايو والتبين

مسجد الصحابة مجاورة 20 مايو

شعبان عبد الحليم توفيق

01005388492

27.

البركة

مجمع السيد جلال الخيري ش مؤسسة الزكاة بجوار مسجد المتبولي

محمود سلامة محمد عبد الوهاب

01149966801

28.

المعصرة

مسجد عباد الرحمن مساكن الكهرباء الدواجن المعصرة.

أحمد محمد محمد حسن

01004467222

29.

الشروق وبدر

مسجد خالد بن الوليد م الشروق اسكان المستقبل 63

حسين راضي سيد أحمد

01229248063

محافظة الجيزة :

م

اسم الإدارة

عنوان الإدارة

اسم المسئول

رقم الهاتف

1.

شمال

أعلى مسجد الحمد ميدان لبنان

محسن أحمد عبد الظاهر

01129312839

2.

جنوب

عمارة الإسكان والمرافق بالعمرانية

حماده جمعه طنطاوي

01125498267

3.

الهرم

مسجد الصباح مشعل الهرم

عادل حسني عطية

01220086744

4.

الوراق

بمسجد أحمد رمضان وراق الحضر

راضي عبد الشافي نصر

01117891069

5.

بولاق

مسجد الزهراء ش الملكة فيصل

صابر عبد الني زايده

01144437657

6.

وسط

مسجد السراج بجوار نقطة أبو هريرة

سامي علي محمد سيد

01110309506

7.

كرداسة

مسجد ال رشدان بكرداسة

محمد فرج محمد عيد

01099897008

8.

بشتيل

معتوق بجوار البسطة

بدر أحمد شعبان

01148816660

9.

أوسيم

مسجد مراد ش الجمعية الزراعية

سليمان فتح الله مصطفى صالح

01144026969

10.

م. القناطر

مسجد علي غريب بالجلاتمة

جمال عبد الراضي علي

01128667619

11.

الحوامدية

مسجد الرزاق بجوار المعهد الديني

عمر محمد عبد الحكيم

01129905752

12.

البدرشين (أ)

بجوار محكمة البدرشين

محمد عبد العزيز أبو رواش

01113845093

13.

البدرشين(ب)

مسجد أبو بكر الصديق مزغونة المدخل البحري

عزت سيد رجب شعبان

01124197773

14.

العياط (أ)

مسجد الشهداء الطريق السريع

أحمد عبد الله عبد الخالق

01159016774

15.

العياط (ب)

مسجد السلام كفر عمار

أحمد عبد الله عبد القوي

01114408875

16.

الصف (أ)

مسجد الهدى بالصف

أحمد عبد التواب محمد عيد

01129956096

17.

الصف (ب)

مسجد الرحمن الشرق الأخصاص

محمد إمام محمود عيد

01121237195

18.

أطفيح

بجوار مسجد المدينة المنورة الطريق السريع

طارق حسين محمد محمود

01111016601

19.

6 اكتوبر

مسجد محمد ونجات بجوار مجمع البنوك

محمد عبد المنعم محمد

01111857284

20.

الواحات

مسجد الفتح بالباويطي

عبد الله محمد عبد المحسن

01228358601

محافظة القليوبية :

م

اسم الإدارة

عنوان الإدارة

اسم المسئول

رقم الهاتف

1.

بنها أول

عمارات الأوقاف بجوار مكتب البريد

عبد المعطي احمد عبد المجيد عياد

1222685908

2.

بنها ثان

الحرس الوطني أعلى مسجد الحاج مرزوق

صابر عبد الرحمن علي عبد الرحمن

1025574382

3.

طوخ

بجوار مسجد الزعايرة بطوخ

الهادي السيد سند عبد السلام

1067479405

4.

قها

اعلى مسجد سيدي حسن -قها

حسانين عبد الخالق حسانين محمد

1061539040

5.

برشوم

منشاة العمار -اعلى مسجد عمر بن الخطاب

صبحي صادق عبد الغفار علوان

1226637049

6.

قليوب

اعلى مسجد سيدي عواض -قليوب البلد

موسي حسن موسي حسن

01144634718

7.

Advertisements

شبين القناطر شرق

بجوار مزلقان الصوالحة اعلى مسجد المعلاويين

إبراهيم مصطفي إبراهيم تعلب

01271130364

8.

شبين القناطر غرب

شارع الدلتا -اعلى مسجد الخلفاء الراشدين

محمد مصطفى محمد إبراهيم عمران

01271476114

9.

القناطر الخيرية

الكوبري الجديد -اعلى مسجد قباء

نجاح سالم شحاتة محمد

01286129396

10.

شبرا الخيمة شرق

مسطرد -أمام المركز الطبي

احمد محمد احمد إبراهيم

01115105639

11.

شبرا الخيمة غرب

اعلى مسجد الشهيد عبد المنعم رياض -الفرنواني

عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن رضوان

01159883285

12.

الخصوص

اعلى مسجد الكبير -الخصوص

عبد الله السيد عبد الله على

01272258352

13.

الخانكة

شارع القاسمية أعلى مسجد القاسمي

صبحي عبد الرحمن مرداش البهلول

01289694441

14.

العبور

المجمع الاسلامي -الحي الأول -العبور

يوسف محمد عبد المؤمن السعداوى

01114748994

15.

كفر شكر

مدينة كفر شكر- مسجد محي الدين

محمود محمد بهاء الدين خلف

01114637811

محافظة الشرقية :

م

اسم الإدارة

عنوان الإدارة

اسم المسئول

رقم الهاتف

1.

بردين

ش مجمع المصالح بردين

محي الدين عيد متولي شتلة

01113261633

2.

الزقازيق غرب

ش عبد العزيز علي الزقازيق

خالد عبدالعزيز عبدالغني عبدالله شجر

01228775450

3.

ههيا

مسجد الحاجة أمنة - ههيا

السيد مصطفى أحمد محمد

01147502466

4.

ديرب نجم

مسجد النصر الجديد

وائل محمد محمد رضوان

01143591359

5.

الابراهيمية

مسجد الأغوات – الابراهيمية

لطفي سليمان صبح

01226357517

6.

أبو كبير غرب

حي السبعيني بجوار مسجد الفتح

السيد أحمد محمد علي

01005509811

7.

أبو كبير شرق

مسجد النجدي – ابو كبير

السادات محمد محمد علي

01066030856

8.

أبو حماد شمال

مسجد أبو العلا ش الجيش

أحمد عبد الله خليل مرسي

01099892599

9.

أبو حماد جنوب

امام كوبري السمك – ش الجيش

محمد عبدالعزيز علوان

01142864597

10.

فاقوس 2

المنشية الجديدة بجوار مدرسة الصنايع

رمضان رمضان حفني

01021867841

11.

فاقوس 1

مسجد الطاروطي

ماهر صبحي فاضل يوسف

01206839711

12.

أم عجرم

مسجد أبو عبادة

عبدالستار الشبراوي محمد عبدالدايم

01225021253

13.

النمروط

مسجد أنصار السنة – الطريق العمومي

حسن محمد سالم

01004979357

14.

الحسينية

مسجد البقلي

محمود عبدالرحمن عبدالرؤوف

01098676775

15.

صان الحجر

بجوار قسم الشرطة مسجد خريبة

السيد على محمد موسى شبانة

01002773005

16.

كفر صقر

مسجد صلاح الدين حي السلام

مكرم محمد محمد عبد اللطيف

01033305672

17.

أولاد صقر

مسجد حي المستشفى

السيد سعد ابراهيم فضل الله

01003779862

18.

الرحمانية

مسجد جابر الحسن

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

01033308750

19.

صافور

مسجد عبدربه

محمد متولي الدسوقي

01228660037

20.

القنايات

مسجد النصر - القنايات

الشاذلي وجدي على زعبل

01003925698

21.

القرين

ش اللواء عبدالعزيز القمحاوي

عبدالله محمد ابراهيم خطابي

01281057096

22.

بلبيس

مسجد الشيخ عبدالعظيم

سعيد عبدالعزيز عبدالوهاب

01061809921

23.

شبرا النخلة

مسجد أولاد موسي

يوسف أحمد يوسف يوسف هارون

01203755627

24.

مشتول السوق

مسجد سيدي عز الدين

محمد سعيد عرفة

01098159059

25.

منيا القمح

مسجد مصطفى سرمد ش الحدادين

ناصر عبدالأعلى عطية

01093568311

26.

العزيزية

مسجد النور – العزيزية

أيمن محمد محمد عبدالفتاح الشيمي

01283161728

27.

العاشر

مجاورة 21 مسجد الأمين

أحمد حسن حسن جادالله

01223005056

28.

انشاص الرمل

مسجد فاطمة بجوار المحطة

حمدي أحمد عبدالحفيظ رحمة

01222706007

29.

الزقازيق شرق

ش عبدالعزيز علي الزقازيق

سعيد محمد عزت

01018740190

30.

تلراك

حي المستشفي امام نقطة الشرطة

السيد رجب محمد

01029993670

31.

م . أبو عمر

المسجد الكبير بجوار دوار العمدة

رشدي السيد عبدالمقصود علي

1006890921

محافظة الدقهلية :

م

اسم الإدارة

عنوان الإدارة

اسم المسئول

رقم الهاتف

1.

شرق المنصورة

شارع الجيش اعلي مسجد الشناوي

إبراهيم عبد الرؤف البكري

01016740786

2.

غرب المنصورة

شارع بورسعيد أعلي مسجد الموافي

عبد الوهاب عبد الرازق السيد

01009437119

3.

طلخا

شارع صلاح سالم أعلي مسجد الغنام

باسم سام عبد العاطي السيد

01064349712

4.

نبروه

أمام موقف نبروه أعلي مسجد المنزلاوي

فرج العطوي فرج

01065346360

5.

بلقاس

مسجد تقي الدين – حي تقي الدين - بلقاس

على عبد النبي السيد

01098940630

6.

جمصة

اعلي مسجد الحسيني النجار - جمصة

السيد عبد الرحمن ربيع

01067700506

7.

شربين

أعلى مسجد الشربيني أبو أحمد بشربين

إبراهيم أحمد السعيد حسانين

01008783267

8.

أجا

شارع بنك مصر – حي اللاوندي – امام كوبري أجا

صبري إبراهيم إبراهيم

01004241940

9.

ميت غمر

أمام مصر للسياحة أعلى مسجد المحطة

محمد فاروق أحمد نمرة

01013009121

10.

السنبلاوين

أعلي مسجد الشهيد بحي الشهيد بالسنبلاوين

حسن محمد حسن أبو زيد

01061349803

11.

المقاطعة

أمام المسجد الكبير بالمقاطعة

عابد محمد البكري أحمد

01025657932

12.

تمي الامديد

أعلى مسجد المجمع الإسلامي بجوار مركز الشرطة

محمد قاسم عبد الحميد

01099071295

13.

بنى عبيد

بني عبيد أعلي مسجد الشوادي

جمعة السعيد محمود السيد

01066954288

14.

محلة دمنة

أعلى مسجد الأربعين بمحلة دمنة

منير عبد اللطيف محمود

01006157124

15.

دكرنس

بجوار نادي المعلمين أعلى مسجد الجبارنة بدكرنس

نزيه السيد صالح

01025584330

16.

منية النصر

شارع بحري أسفل مسجد أبو عيسي بمنية النصر

أشرف عبد الغفار محمدين

01007192327

17.

ميت سلسيل

أعلى سيدي مجاهد بشارع العمدة بميت سلسيل

صابر محمد عوض

01006682242