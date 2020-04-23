أخبار مصر | أمريكا توجه الشكر إلى مصر لإرسالها إمدادات طبية لمواجهة كورونا

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، حيث ناقشا آخر مستجدات انتشار فيروس "كورونا" والجهود الوطنية المبذولة، التي تتم أعلى مستوى بين البلدّين للتصدي للجائحة والتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد والحياة العامة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية الأمريكية أعرب عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد والتي تبرهن على علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

وأضاف حافظ، أن وزيري الخارجية "شكري" و"بومبيو" استعرضا خلال الاتصال الهاتفي عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك ومن بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

يذكر أن مسؤول أمريكي صرح لصحيفة واشنطن بوست، بأن الحكومة المصرية أرسلت مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، حيث هبطت طائرة عسكرية مصرية من طراز سي 130 محملة بالإمدادات الطبية في مطار دالاس الدولي، لمساعدة الولايات المتحدة في مكافحة وباء كورونا، وذلك بعد تفشي فيروس الكورونا في الولايات المتحدة الامريكية، وحصد الالف من الأرواح، وتزايد الاعداد المصابين يوميا.

Advertisements

ونقلت الصحيفة عن مايك إيفانز وهو صحفي وكاتب أمريكي ومن ضمن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص شؤون الشرق الأوسط أن الامدادات الطبية المصرية تتشمل أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياس لحمل الجثث، وأقنعة، واختبارات طبية لفحص المصابين بكورونا.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المساعدات المصرية هي مبادرة، جاءت لتهدف إلى إظهار الدعم للرئيس ترامب والتحالف الأمريكي المصري.

وبحسب واشنطن بوست تأتي هذه الهدية بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها في مكافحة كورونا.

كما أرسلت الحكومة المصرية طائرة أخرى إلى إيطاليا في الفترة الماضية، تحمل إمدادات طبية، لمساعدة الدولة في تجاوز جائحة فيروس الكورونا، كما تتضمن أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياس لحمل الجثث، وأقنعة، واختبارات طبية لفحص المصابين.