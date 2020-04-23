أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن تفاصيل وصول الدفعة الأولى من المطهرات والمنظفات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن تفاصيل وصول الدفعة الأولى من المطهرات والمنظفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية، بالشكر لللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، والشركات التابعة لحسن التعاون مع النقابة.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات صحفية، إنه تم التواصل مع شركة أبوزعبل، عبر الوزارة ووافق مشكورًا اللواء محمد حامد، رئيس مجلس الإدارة، على توفير متطلبات النقابة، بأسعار مخفضة.

وأضاف: تسلمنا اليوم الخميس، الدفعة الأولى، وسيبدأ التسليم يوم الأحد، إن شاء الله، المنتجات التالية:

١- عبوة سعة ٢٥٠ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ٢٨ جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق لحضراتكم ٣٢.

٢- عبوة سعة ١٢٥ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ١٥ جنيهًا فقط.

٣- عبوة ٤ لتر هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر ٢٥ جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد : تتاح تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين من الأحد إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا، إن شاء الله.

وأكد "عبدالمجيد" أن العبوات الأخرى السابق الإعلان عنها، جارٍ العمل على توفيرها، وفور الاستلام سنوافيكم بالمعلومات عن كل جديد، إن شاء الله.

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ووجه "عبدالمجيد" التهنئة للزملاء بمناسبة شهر رمضان الكريم وأعياد المصريين مسيحي الديانة، موجهًا حديثه للزملاء كافة، كل عام وحضراتكم وأسركم الكريمة بخير، ومصر والإنسانية في رخاء وسلام.

وتابع: "الحمد لله الذي رزقنا صدق الوعد، والوفاء بالعهد، والقدرة على الإنجاز".

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن توفير جميع مواد الكحول الإيثيلى بنسبة 70٪ للتطهير والتعقيم من الفيروسات، للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بأسعار مخفضة، طبقًا لما هو معلن فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك في المنفذ الاستهلاكي الموجود بالدور الأرضي داخل نقابة الصحفيين.

وقالت النقابة إن مواعيد العمل من السبت للخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.