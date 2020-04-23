أخبار مصر | "مواعيد الحظر والثانوية العامة".. أبرز قرارات الحكومة اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "مواعيد الحظر والثانوية العامة".. أبرز قرارات الحكومة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الحكومة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حزمة من القرارات الاحترازية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس اليوم الخميس، تزامنا مع قدوم شهر رمضان الكريم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين.

وترصد "الخليج 365"، في السطور التالية، أبرز قرارات رئيس الوزراء التي جاءت خلال المؤتمر الصحفي:

حظر التجول:

حيث أعلن مدبولي عن تطبيق حظر التجول بدءا من غد الجمعة من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا خلال شهر رمضان، حيث تكون بداية للعودة تدريجية للحياة الطبيعية، مع استمرار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

عودة تراخيص السيارات الجديدة فقط:

وقال رئيس الوزراء، إن حكومة قررت عودة تقديم بعض الخدمات اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة، كما تقديم خدمات أخرى منها لشهر العقاري وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم.

فتح المحال والمطاعم حتى الخامسة كل أيام الأسبوع:

وافقت الحكومة علي فتح المحال والمراكز التجارية وحتى الخامسة مساءا كل ايام الأسبوع، بالإضافة الي سماح بتقديم خدمات الديلفري خلال شهر رمضان الكريم

الثانوية العامة:

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن حكومة ستعلن خلال الأيام القادمة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، إذ يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتعامل مع المستجدات.

عودة السياحة:

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وأشارت الحكومة، إلى دراسة وامكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، وذلك في سيبل العودة التدريجية لكافة الخدمات والقطاعات العامة.

الفصل بين المرضى الإيجابيين:

وأوضح مدبولي، أنه يتم فصل بين المرضى الإيجابين بدون أعراض أو بدأوا التعافي ونقلهم للمدن الجامعية والفنادق ومدن الشباب، حيث سيتم التركيز على الحالات التي تحتاج رعاية طبية أكبر حتى تتماثل الشفاء.

زيادة أعداد المصابين:

وتوقعت الدولة زيادة الأعداد الفترة المقبلة في مصر ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مصاب يوميا، ولكن تأتي تلك الزيادة في المسار الطبيعي وفق خطة الدولة، وتحت قدرتها على التعامل للحد من انتشار الفيروس.

عيد الفطر:

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على عودة حياة تدريجيا بعد عيد الفطر، مع الاستمرار في تطبيق إجراءات احترازية لضمان عدم انتشار الفيروس.

الاقتصاد المصري:

وشدد مدبولي، على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين بوفق الإجراءات الاحترازية، مع الحفاظ على عجلة الاقتصاد وخاصة القطاعات الصناعية والبناء وغيرها، وذلك حرصا على خطة التنمية الاقتصادية الموضوعة.

عقوبات على المخالفين:

وفي انتهاء المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، ذكر رئيس الوزراء أن فيروس كورونا مستمر لفترة طويلة حتى يتم اكتشاف مصل أو لقاح لمواجهته، لذلك يجب التعود على الإجراءات الاحترازية ووجود عقوبات لمن يخالفها.