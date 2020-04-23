مصر | مجلس الدولة يقرر مد تأجيل الجلسات إداريًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يقرر مد تأجيل الجلسات إداريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار267 لسنة 2020، بمد العمل بالقرار رقم 206 لسنة 2020، بشأن تأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، لحين صدور قرار أخر في هذا الشأن.

وذكر القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة (مثال: الانتخابات، الطلاب)، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة، والتي يترتب علي عدم الفصل فيها ضرر يتعذر تداركه.

وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.

جاء ذلك تماشيا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا.

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