شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات أسبوعيًا لنقل الصادرات المصرية لدول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت شركة الإمارات للشحن الجوي عملياتها لدعم استمرارية أعمال الشركة في جمهورية مصر العربية، حيث تدعم حركة التجارة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم، من خلال إضافة 3 رحلات شحن من مصر.

وتشغل الإمارات للشحن الجوي حاليًا 3 رحلات شحن أسبوعيًا من مطار القاهرة الدولي، وتنقل مختلف الصادرات المصرية في عنابر الشحن على طائرات الركاب البوينج 777-300 ER ذات الجسم العريض.

وقال جواد أحمد، مدير الإمارات للشحن الجوي في مصر: «نضع عملاءنا على رأس قائمة أولوياتنا دائمًا، ونحن ملتزمون ببذل كل جهد ممكن لدعم عملائنا من الشركات والموردين والاقتصاد المصري عامةً»، مضيفًا «تشمل مهامنا الأساسية حاليًا ضمان استمرارية أعمال هذه الشركات من خلال نقل منتجاتها إلى مختلف أسواقها العالمية».

ونقلت الإمارات للشحن الجوي، بين منتصف شهر يناير ومنتصف مارس، نحو ألفي طن من المنتجات سريعة التلف من القاهرة إلى دبي.

وتشمل معظم الشحنات التي تنقلها طائرات الإمارات من مصر خلال موسم الزراعي الحالي، الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى البطاطس الحلوة والفراولة والجوافة والخضار المتنوعة.

ودمجت الإمارات للشحن الجوي عملياتها، اعتباراً من 1 أبريل 2020، ونقلتها مؤقتاً إلى مطار دبي الدولي.

وجاءت هذه الخطوة بهدف ضمان سلاسة سير العمليات على طائرات الشحن وتلك المخصصة للركاب.

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وتعمل الإمارات للشحن الجوي، على الرغم من القيود المفروضة على الرحلات التجارية، لضمان نقل السلع الأساسية كالمنتجات الغذائية والإمدادات الطبية إلى الدول الأكثر حاجة إليها، كما تساهم منذ مارس الماضي، في محاربة وباء كوفيد-19 من خلال نقل الإمدادات الطبية الضرورية حول العالم.