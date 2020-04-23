شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الفترة القادمة تتطلب مننا التأقلم على الإجراءات الوقائية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه لابد وأن نعى أن الفترة القادمة يتطلب مننا التأقلم على بعض الإجراءات الإحترازية ومنها الإجراءات الإحترازية عند التنقل، موضحا ان الحكومة درست كيف يمكن الاستمرار في الإجراءات العلاجية والإحترازية مع المدى الزمنى لعودة الحياة لطبيعتها.

وأعلن أن الحكومة فصلت بين المرضى الإيجابين أو المتعافين من المرض ولكن تحليلاتهم إيجابية للمدن الجامعة أو نزل الشباب لحين تعافيهم من المرض ليكون التركيز على الحالات المصابة في المستشفيات

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وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.