شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالعياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة حملاتها لإزالة مخالفات البناء بأحياء ومدن وقرى المحافظة، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محمود زين العابدين رئيس مركز ومدينة العياط بإزالة 18 حالة تعديات بقرية كفر الضبعي و4 حالات بقرية منشأه فاضل بمساحة 1954 مترا.

وأزالت أجهزة المحافظة التعديات الواقعة علي خط التنظيم بشارع المحولات ما بين شارع الهرم مع ترسا تمهيدا للرصف بالتنسيق مع الشركة المنفذة نظرا لأهميته كمحور وشريان رئيسى يربط شارع الهرم مع ترسا وشارع المريوطية وخاتم المرسلين مع ترعه الزمر بنطاق محافظة الجيزة، وجاءت الاعمال بمتابعة ميدانية من المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الطالبية .

وفى السياق واصلت أجهزة المحافظة حملات إزالة البناء المخالف بمنطقة عزبة الخلايفة بالوراق والمتعدية على حرم محور الضبعة ، كما واصلت إزالة العقارات بالمنيب وجنوب الجيزة حتى سطح الأرض، تنفيذا لقرار المحافظ.

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وفى السياق رفعت أجهزة مدينة البدرشين 20 طن مخلفات بقرية الطرفاية تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومتابعة اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، كما تمت اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بقريه المرازيق وكفر زهران، ورفع مخلفات القمامة من قرية الطرفاية بالوحدة المحلية بالمرازيب .

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .