شكرا لقرائتكم خبر عن معاك فى العزل مبادرة لدعم الطاقم الطبي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة مبادرة (معاك في العزل) بهدف تقديم الدعم المعنوي للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى بمستشفيات العزل ورفع روحهم المعنوية.

جاءت المبادرة بناء على رغبة العاملين في تقديم المساعدة خلال فترة الأزمةومن المنتظر أن يشارك بالمبادرة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والتي أبدت استعدادها للعمل في أنشطة المبادرة وبدأت المرحلة الأولى للمبادرة بتوزيع حلوى للطاقم الطبي كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه وهدايا بسيطة للمرضى كنوع من المشاركة الوجدانية وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك وذلك في مستشفى زايد آل نهيان ومستشفى ١٥ مايو ومن المنتظر ان يبدأ الفريق المسئول عن المبادرة بتغطية جميع مستشفيات العزل والتي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كوفيد ١٩ .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.