شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط لحوم فاسدة خلال حملة للطب البيطرى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة من ضبط كميات من اللحوم الفاسدة خلال حملات تفتيش بمدينة 6 أكتوبر، تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والخاص بتشكيل لجنه للتفتيش والرقابة التموينية علي المنشآت التجارية والمحال والمطاعم، والتأكد من جودة السلع والتزام أصحاب المحال بعدم رفع الأسعار.

وضبطت محافظة الجيزة 300 كجم لحوم فاسدة غير صالحه للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحال وشوادر بالحى الثالث والرابع والسادس بمدينة 6 أكتوبر وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشارك فى الحملات كل من المهندس رامى العدوى من جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة والدكتور محمد صلاح، والدكتور إيهاب عوض، والدكتور كريم محمد من إدارة التفتيش والرقابة بمديريه الطب البيطرى، والدكتور بلال محمد من مديرية التموين بالجيزة.

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وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

وكانت أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مديرية التموين بمحافظة الجيزة سيارات مجهزة ومحملة بالسلع الغذائية اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة، بجانب متابعة انتظام اليات عمل المخابز لإنتاج الخبر المدعم، فى إطار حرص الدولة، ووزارة التموين للتخفيف عن المواطنين.