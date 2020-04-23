شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: جودة الهواء ستتأثر سلبًا من مساء اليوم حتى الغد بسبب الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إن حالة جودة الهواء ستتأثر سلبًا، اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، الموافق 23 إبريل 2020، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على غرب البلاد وتكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة فى المناطق الشمالية الغربية، استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وأضافت وزارة البيئة، فى بيان، أنه مع بداية غدا الجمعة الموافق 24 أبريل الجارى، يزداد نشاط الرياح، وتتحول إلى الجنوبية الغربية وتتقدم تدريجيا ناحية الشرق، لتكون مثيرة للأتربة والرمال المثارة على كافة الأنحاء تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء.

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وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية ستتابع مؤشرات جودة الهواء، ‏والاعلان عن اى مستجدات فى هذا الشأن.

ونصحت وزارة البيئة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.

كان محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكد أن غدا الجمعة أول يوم رمضان، سيشهد طقس غير مستقر، لافتا أن البلاد تتأثر بمنخفض خماسينى قادم من الصحراء الغربية يتسبب في تأثر البلاد بكتلة هوائية لرياح جنوبية غربية محملة بالأتربة تكون مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.