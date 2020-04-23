شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استلام 180 ألف طن قمح محلى خلال الأسبوع الأول للتوريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد باستلام 180 ألف طن من محصول القمح المحلي في الأسبوع الأول منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020، وهو ما يعكس إقبال المزارعين على التوريد.

وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً مع استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنظيم دخول سيارات الموردين فى أماكن استلام القمح المحلى منعا للتزاحم كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم استلام الأقماح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامة فى انتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.

‎وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، او بناكر، أو شون مطورة حديثة، او شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن.