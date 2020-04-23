شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: تقديم طلبات الشكاية من النقل للمكتب الفنى مشفوعة بأدلة الاشتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين ، قرارا مهما بشأن طلبات الإعادة من الزوال أو الشكاية من النقل إلى جدول غير المشتغلين.

وجاء نص القرار: " بالنسبة لطلبات الإعادة من الزوال أو الشكاية من النقل إلى جدول غير المشتغلين ، تقدم الشكاوى والتظلمات للمكتب الفني للنقيب مشفوعة بأدلة الاشتغال توطئة لعرض الطلب بأدلة الاشتغال على لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال".

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، كلف من قبل الشئون القانونية بالنقابة العامة، بأن تبدأ فورا التحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.

Advertisements

وكان رجائى عطية طالب الشئون القانونية بالنقابة العامة، أن تبدأ فورا في تحقيق ما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة، حيث تبين أن القرية مشتراه من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين وستة وأربعين شاليها تم تأجيرها لإحدى الشركات قبل عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة.