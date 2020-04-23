شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تطالب "التعليم العالى" بصرف الزيادات القانونية بمكافأة أطباء الامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت نقابة الأطباء، كلا من وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام عبد الغفار، بسرعة صرف الزيادات القانونية بمكافأة أطباء الامتياز، وذلك حسب توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بحقهم بقيمة 80 %، من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب مع صرف الفروق المستحقة لكل منهم بأثر رجعى .

وأشارت النقابة، فى مخاطبتها للوزارة لاحكام القوانين التى تنص على: القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقد نصت المادة رقم 3 مكرر، المضافة على:" يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباری مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة بهذا الشأن.

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كما نصت المادة الرابعة من القانون على:" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبالتالي تصبح هذه المادة واجبة النفاذ من اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية (أي إعتبارا من 30 سبتمبر 2019)، وبالإشارة لما نشر بوسائل الإعلام المختلفة بتوجيهات رئيس الجمهورية نحو صرف الزيادات المستحقة للأطباء الإمتياز: نحيط علمكم بورود العديد من شكاوى الأطباء الإمتياز التي تفيد بعدم صرف الزيادة القانونية المقررة لهم بالمكافأة حتى الآن.

وطالبت النقابة باتخاذ ما يلزم نحو قيام جميع كليات الطب بصرف مكافأة أطباء الإمتياز بقيمة تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، مع صرف الفروق المستحقة لكل منهم بأثر رجعي إعتبارا من تاريخ 30 سبتمبر 2019 تطبيقا لنص القانون المشار إليه.