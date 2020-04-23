شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: صرف 85 ألف جنيه لعلاج محامية بأكتوبر الماضى خلافا للقواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين ، بيانا بشأن ما صرف لاحدى المحاميات تدعى " س . أ" بأوامر من النقيب السابق، مضيفا أنه صرف لها في ظرف 72 ساعة ما مجموعة 85 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2019.

وأضاف رجائى عطية في بيان له :" إذا عرف السبب ،بطل العجب ،مبلغ ألفي جنيه بالشيك رقم 43104251 بتاريخ 13/11/2017 – إعانة علاجية ،شيك بملغ خمسين ألف جنيه بتاريخ 24/10/2019 – مساهمة علاجية،خطاب علاج بعد يومين بتاريخ 26/10/2019 من الشيك السابق ،والخطاب بمبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه، كله خلافا للقواعد حسبما،هو مبين بيسار الخطاب – أن نسبة العضو صفر % ونسبة النقابة 100%.،وبذلك يكون قد صرف لها في ظرف 72 ساعة ما مجموعة 85 ألف جنيه".

وكلف رجائى عطية نقيب المحامين، الشئون القانونية بالنقابة العامة، بأن تبدأ فورا التحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.

وجاء نص القرار :

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على الشئون القانونية بالنقابة العامة، أن تبدأ فورا في تحقيق ما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة، حيث تبين أن القرية مشتراه من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين وستة وأربعين شليها تم تأجيرها لاحدى الشركات قبل عام 2006 بقيمة إيجاريه بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة.

وجرى ذلك بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة.

وقد أدى هذا القعود إلى إهدار أموال المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين بأضرار جسيمة، وفوت مكاسب ضخمة لو بذل الواجب في استثمار هذه القرية بموقعها الفريد في الغردقة.