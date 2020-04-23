شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يمكن استبدال امتحان الثانوية العامة بمشروع وكيف تعقد الاختبارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا إلغاء لامتحانات الثانوية العامة، وتطبيق نظام القدرات فى القبول بالجامعات،”الخليج 365” يجب عن بعض الأسئلة التى توضح صعوبة استبدال الامتحانات بأبحاث أو تطبيق نظام القدرات فى الوقت الراهن.

ـ لماذا لا يتم تطبيق نظام القدرات فى القبول بالجامعات حاليا؟

تطبيق نظام القدرات يحتاج إلى إلغاء تنسيق القبول بالدرجات وتعديل القوانين المنظمة ووضع آليات اختبارات القدرات وتغيير كلى فى أدوات التنسيق بالجامعات.

ـ هل من الممكن استبدال الامتحانات بأبحاث؟

من الصعب تطبيق الأبحاث فى امتحانات الثانوية العامة.

ـ لماذا يصعب تطبيق مشاريع الابحاث فى الثانوية العامة؟

امتحانات الثانوية العامة ينظمها قانون وبالتالى التعديل فى آلية عقد الامتحان يحتاج إلى ترتيبات وتغيير فى القانون المنظم لها.

ـ ما مدى تأثير تطبيق نظام الأبحاث فى امتحانات الثانوية العامة فنيا وتربويا؟

تؤدى إلى ضياع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ـ لماذا يضيع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب؟

امتحانات الثانوية العامة تعقد من خلال امتحان قومى موحد لجميع الطلاب وبالتالى استبداله بمشروع بحث يؤدى إلى انتشار الغش بشكل كبير لأن البحث سينفذ من المنزل دون رقابة كما يؤدى إلى ارتفاع المجاميع بين الطلاب.

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ـ هل ستخرج المواد غير المضافة للمجموع خارج جدول الامتحانات؟

المواد غير المضافة للمجموع فى الثانوية العامة هى" الإقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية والدينية"، ولن تخرج عن الجدول وترتيبها فى جدول الاختبارات كما هو.

ـ إذ كيف يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة هذا العام فى ظل انتشار فيروس كورونا

يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى لجان سير بالمدارس يتم تعقيمها بشكل آمن من الجهات المختصة، كما أنه سيتم وضع 14 طالبا فى كل لجنة سير فقط لتحقيق التباعد بين الطلاب.

ـ كيف تتابع الوزارة امتحانات الثانوية العامة؟

تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

ـ متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة؟

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو المقبل.

ـ كم طالب يؤدى امتحانات الثانوية العامة؟

قرابة 600 ألف طالب وطالبة.

ـ ما مصير الطالب الذى يرسب هذا العام فى الثانوية العامة؟

يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل ويؤدى الامتحان وفق نظام الثانوية المعدل ويعتمد على التقييم الجديد بأسئلة تقيس الفهم.