شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تنظم لقاء علمى لمناقشة المستجدات العلاجية لكوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت هيئة الدواء المصرية، أمس لقاء علمي عبر تقنية الحضور عن بعد Webinar تحت رعاية الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية وبرئاسة الاستاذ الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة وبحضور لفيف من اساتذة الجامعات وأعضاء اللجان العلمية المختصين بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأشار الخطيب فى كلمته الافتتاحية إلى أهمية دور هيئة الدواء المصرية فى نقل أحدث المستجدات الصيدلانية والخبرات العلمية لصيادلة مصر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الدواء فى مصر.

وأضاف نائب رئيس هيئة الدواء، أن اللقاء ناقش مستجدات فيروس كورونا وبروتوكولات العلاج المعتمدة حتى الآن للوقاية من وعلاج أعراض الاصابة بالفيروس وكيفية تعامل الصيادلة مع الحالات المشتبه بإصابتها.

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وتابع أن اللقاء شهد حضوراً وتفاعلاً كبيراً من جمهور الصيادلة والمهتمين بقطاع الصيدلة بمصر حيث أجاب المختصون عن أهم الاسئلة والشائعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على سبيل المثال الأدوية التى يشاع نجاحها فى الوقاية او العلاج وتأثير الحرارة على الفيروس.



وأختتم اللقاء فعالياته بالحديث عن دور اليقظة الصيدلية وآليات الإبلاغ الالكترونى المتبعة حاليا للإبلاغ عن الآثار العكسية لكافة المستحضرات الصيدلية ودور مركز المعلومات الدوائية فى نشر الوعى الصيدلى والثقافة الدوائية واستقبال كافة الاستفسارات من الفريق الطبى ومن جمهور المرضى عن المعلومات الدوائية المختلفة من خلال صفحات التواصل الاجتماعى أو الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية Www.eda.mohp.gov.eg.