شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سأصلى التراويح اليوم فى منزلى... وينبه: صلوا فى بيوتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيصلى التراويح فى منزله، قائلاً:" سأصلى فى بيتى .. صلوا فى بيوتكم".

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وأكد الدكتور مختار جمعة، أنه سيصلى الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك ظهرا فى منزله، قائلاً: "بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية سأصلى الجمعة 1 رمضان 1441هـ ظهرا في بيتى .. صلوا في بيوتكم"، مؤكدا أن صلاة الجمعة تدخل فى إطار الولايات العامة التى لا تنعقد إلا بإذن ولى الأمر أو من ينوب عنه وفى المساجد التى تحددها جهة الولاية المختصة، ولا تنعقد فى غير المساجد الجامعة، التى تحددها جهة الاختصاص، وهى فى عصرنا الحاضر وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية أو الجهة التى تسند إليها إدارة شئون المساجد فى الدول التى ليس بها وزارات أوقاف أو شئون إسلامية، وإقامة الجمعة بالمخالفة لذلك افتئات على الدين والدولة".

كما أكد وزير الأوقاف، إن رمضان شهر الدعاء وشهر الإجابة، وللصائم دعوة لا ترد، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ (عز وجل) وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين.