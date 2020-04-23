شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التموين تتابع غدا آليات عمل المخابز مع أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك آليات عمل المخابز والتأكد من تعديل مواعيد التشغيل اعتبارا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 5 مساء كما سيسمح لبعض المخابز للعمل حتى الساعة 9 مساء وفقا لطبيعة كل منطقة طوال شهر رمضان ،حيث تقوم كل مديرية تموين بتنظيم ذلك.

وتواصل وزارة التموين صرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبر، كما يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام وقطاع خاص"، طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.

كما تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومين كرصيد بالمخابز مقدمًا وطبقًا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها للمخابز.