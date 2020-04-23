شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للشحن الجوى: ندعم اقتصاد مصر ونقلنا ألفين طن فواكة مصرية للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإمارات للشحن الجوي فى بيان لها، اليوم الخميس، إنها كثفت عملياتها لدعم استمرارية أعمال الشركات في جمهورية مصر العربية وأنها دعمت عمليات التجارة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم من خلال إضافة ثلاث رحلات شحن من مصر.

وتشغل الإمارات للشحن الجوي حالياً ثلاث رحلات شحن أسبوعياً من مطار القاهرة الدولي، وتنقل مختلف الصادرات المصرية في عنابر الشحن على طائرات الركاب البوينج 777-300 ER ذات الجسم العريض.

وقال جواد أحمد، مدير الإمارات للشحن الجوي في مصر: "نضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا دائماً، ونحن ملتزمون ببذل كل جهد ممكن لدعم عملائنا من الشركات والموردين والاقتصاد المصري عامةً، وتشمل مهامنا الأساسية حالياً ضمان استمرارية أعمال هذه الشركات من خلال نقل منتجاتها إلى مختلف أسواقها العالمية".

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ونقلت الإمارات للشحن الجوي، بين منتصف شهر يناير ومنتصف مارس، نحو ألفي طن من المنتجات سريعة العطب من القاهرة إلى دبي، وتشمل معظم الشحنات التي تنقلها طائرات الإمارات من مصر خلال موسم الزراعي الحالي، الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى البطاطس الحلوة والفراولة والجوافة والخضار المتنوعة.

ودمجت الإمارات للشحن الجوي عملياتها، إعتباراً من 1 أبريل الجارى ونقلتها مؤقتاً إلى مطار دبي الدولي وجاءت هذه الخطوة بهدف ضمان سلاسة سير العمليات على طائرات الشحن وتلك المخصصة للركاب.

وتعمل الإمارات للشحن الجوي، على الرغم من القيود المفروضة على الرحلات التجارية، لضمان نقل السلع الأساسية كالمنتجات الغذائية والإمدادات الطبية إلى الدول الأكثر حاجة إليها.

وتساهم الإمارات للشحن الجوي، منذ مارس الماضي، في محاربة وباء كوفيد-19 من خلال نقل الإمدادات الطبية الضرورية حول العالم. فقد نقلت أكثر من 1.5 مليون طقم فحص "كوفيد-19" إلى مطار ساو باولو في البرازيل من الصين عبر دبي. وشغلت الناقلة رحلتي تشارتر لنقل 200 طن من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقمات اليدين، من هونج كونج إلى سيدني، في حين نقلت رحلة أخرى إمدادات دوائية إلى كراتشي. كما نقلت إحدى طائرات الإمارات للشحن الجوي البوينج 777على رحلة تشارتر خاصة نحو 100 طن من مواد الإغاثة، بما في ذلك معدات المستشفيات، إلى ميلانو.