شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة: تشغيل الخطوط من 7.30 صباحا حتى 8 مساء خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن مواعيد خطوط الهيئة خلال شهر رمضان ستبدأ يوميا من الساعة 7.30 صباحا وتستمر حتى الـ 8 مساء يوميا طوال الشهر الكريم، وذلك بعد تعديل أوقات حظر التجوال التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، منذ قليل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن الهيئة وضعت خطة للعمل خاصة بشهر رمضان تستمر طوال الشهر، من بينها توفير وجبات إفطار يوميا لسائقى ومحصلى الهيئة على جميع الخطوط لضمان عدم تعطيل الخدمة طوال ساعات العمل.

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وأشار اللواء رزق على، إلى أن إجراءات الهيئة لتأمين العاملين بالهيئة مستمرة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينها توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين، لعدم انتشار ونقل العدوى، كذلك الكشف بشكل يومى على السائق والمحصل قبل صعوده للاتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة تمكنت من شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، أعلن منذ قليل أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا، وقال رئيس الوزراء إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.