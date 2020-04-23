شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور كوبونات السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيره من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ 20 والـ 50 والـ 100 جنيه، تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعى بين المواطنين وبعضهم البعض.

”الخليج 365” ينشر صور كوبونات السلع الغذائية التى تم طرحها بمنافذ وزارة التموين.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن فكرة تلك الكوبونات قد تم طرحها من جانب أحد المواطنين، وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها بما يحقق الهدف منها بإعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي، حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية، لافتا إلى أن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.

ووحددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئي عدد (68) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية وان المواطن حامل هذا الكوبون السلعي سيتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى 1300 مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.

كوبونات السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين (1)

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كوبونات السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين (2)



كوبونات السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين (3)



كوبونات السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين (4)



كوبونات السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين (5)



