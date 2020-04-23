شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار الحكومة بعودة جلسات إعلام الوراثة.. تعرف على خطوات استخراجه بمحكمة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الـ"الخليج 365" الخطوات القانونية اللازم اتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب.

1-طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة ، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية.

2-صيغة إعلان للورثة بالجلسة التي ستحدد، يتم إعلان الورثة بها ، وفي حالة عدم وجود ورثة خلاف الأم وأبناءها القصر ، فلا يشترط الإعلان ويكتفى بحضورها أو حضور وكيلها الجلسة لإثبات أنها الوريثة الوحيدة هي وأولادها وأنها الوصية عليهم .

3-يحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر، وفي الجلسة يتم إحضار شاهدين من الرجال، يفضل أن يكون من جيران أو معارف أو أصحاب أهل المتوفي ، ليستمع إليهما القاضي ويسألهما بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه في الورثة المبينين بالطلب .

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4-يصدر الإعلام في اليوم التالي مباشرة أو جلسة أخرى يحددها القاضي .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، قال فيه أنه لابد وأن نعى أن الفترة القادمة يتطلب مننا التأقلم على بعض الإجراءات الاحترازية ومنها الإجراءات الاحترازية عند التنقل، موضحا ان الحكومة درست كيف يمكن الاستمرار في الإجراءات العلاجية والاحترازية مع المدى الزمنى لعودة الحياة لطبيعتها، وذلك لحماية سلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أن الحكومة قررت عودة تقديم بعض الخدمات، ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.