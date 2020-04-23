شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين: لا توجد استقطاعات غير مستحقة من البدل لأى من أعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين عن وجود أية استقطاعات غير مستحقة من بدل التدريب للزملاء، مضيفا أنه ليس من حق أحد ذلك، وأن أية خصومات موجودة على البدل هذ الشهر أو أى شهر مضى ، تكون التزامات على الزملاء سواء كانت قروضاً حصل اليها ، أو أقساطاً مفروضة ومعروف قواعدها مثل قسط اشتراك مشروع العلاج أو اقساط صندوق التكافل ، أو الأقساط التى يتم دفعها مقابل شراء سلع أو أجهزة.

وأهاب الزناتى بالزملاء الذين يريدون الاستعلام عن أية معلومة فى هذا الشأن الرجوع إلى الإدارة المالية بالنقابة مباشرة، بدلاً من اللجوء الى جروبات السوشيال ميديا والشكوى دون معرفة الحقيقة ، أو ترديد شائعات لا طائل منها، معرباً عن استياءه من محاولات البعض اتباع هذا الأسلوب لأغراض تخصه ، رغم المجهود الكبير الذى يتم بذله من أجل مصالح الزملاء وكان من بينها صرف البدل مبكرا بشكل منتظم على مدار الشهور الثلاثة الماضية ، وحل المشكلات الكبيرة التى حدثت فى مسألة قروض البنوك ، وعدم تعطيل أية مصالح تخص الزملاء ، والتسهيل عليهم ، فى كل مايمكننا اتخاذه.

وذكر حسين الزناتى أن موظفى الادارة المالية بالنقابة موجودون يومياً بالنقابة من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً فى ظروف الحظر لإنهاء أى إجراءات وتقديم أى خدمة من مهام الادارة تقوم بها للزملاء ، وأنه فى حدوث أى تقصير من أحد او تكاسل فى تقديم الخدمة لايمكن السكوت عليه، متابعا :" كل مايهمنا هو مصالح الزملاء دون مزايدات فارغة، أو شائعات نواياها غير طيبة "، مؤكدا أنه لم تثبت أى حالة باستقطاع أية مبالغ غير مستحقة على اى زميل من الزملاء الذين راجعوا الادارة المالية بالنقابة.