شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: مد تشغيل قطارات بحرى والصعيد ساعة من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، التزامها باستمرار إيقاف حركة القطارات بالمرفق خلال فترة حظر التجوال، وفق التعديلات الجديدة في مواعيد الحظر من 9 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالى، حيث سيتم مد ساعات التشغيل بالوجهين القبلي والبحري ساعة من الغد الجمعة.

كان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، قال إن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وأضاف رئيس الوزراء، أن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة، وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

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وأشار إلى أن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان بإجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية.

وأعلن رئيس الوزراء أنه في حالة إستمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات إحترازية عقب إنتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها، موضحا أن نمط الحياة الطبيعى في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة .

وقال رئيس الوزراء إن "القضية ليست قضية ساعة الحظر ولكنها سلوك المواطنين من الساعة التي تسبق ساعة الحظر وتشهد زحام وتكدس كبير للغاية"، موجها حديثه للمواطنين قائلا: "لابد من الأخذ في الاعتبار التباعد بين المواطنين وبعضهم البعض والحرص على ارتداء الكمامة ".

