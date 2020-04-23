شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يحذر: بريطانيا تواجه أسوأ ركود لها منذ قرن بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا تواجه أسوأ ركود لها منذ قرن على الأقل ، في يوم تهيمن عليه بيانات اقتصادية أكثر قتامة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وحذر صانع السياسة في بنك إنجلترا جان فليجي من أن جائحة كوفيد-19 ، والإغلاق المستمر ، كان لهما تأثير "غير متماثل للغاية".

وقال "استنادًا إلى المؤشرات المبكرة ، واستنادًا إلى التجربة في البلدان الأخرى التي تعرضت إلى حد ما في وقت أبكر من المملكة المتحدة ، يبدو أننا نشهد انكماشًا اقتصاديًا أسرع وأعمق من أي شيء رأيناه في القرن الماضي ، أو ربما عدة قرون."

كما نفى فليجى أن تكون إجراءات التحفيز التي اتخذها بنك إنجلترا بمثابة طباعة الأموال على غرار زيمبابوي. وأصر على أن الفرق هو أن بنك إنجلترا هو المسؤول وسيعيد التضخم إلى الهدف.

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جاءت تعليقاته مع تباطؤ الاقتصاد البريطاني بوتيرة قياسية. أظهر أحدث استطلاع لمؤشر مديري المشتريات أن شركات ومصانع قطاع الخدمات في المملكة المتحدة تنكمش بشكل أسرع بكثير من الأزمة المالية.

وبلغت الشركات في جميع أنحاء أوروبا ، وفي الولايات المتحدة ، عن انخفاض في الطلبات والأنشطة الجديدة وقفزة في البطالة.

في الولايات المتحدة ، قدم 4.4 مليون أمريكي آخر مطالبات إعانة بطالة جديدة ، حيث يعاني القطاع الخاص أيضًا من الوباء.

وأوضحت الصحيفة إن تكلفة الأزمة ترتفع بسرعة. حدد مكتب إدارة الديون في بريطانيا خططًا لاقتراض 225 مليار جنيه استرليني بين أبريل ويوليو ، لتغطية الاستجابة الطارئة للحكومة.

ولكن في حين أن القيود المادية قد تستمر لأشهر ، فهناك دلائل على أن أجزاء من الاقتصاد بدأت في إعادة فتحها. تقول جاكوار لاند روفر إنها ستعيد تشغيل بعض المصانع الشهر المقبل. كما تخطط شركتا بناء منازل بريطانيتان ، تايلور ويمبي وفيستري ، لبدء العمل قريبًا.