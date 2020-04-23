شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: لا نعترف بأى سيادة إسرائيلية على الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبى لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل فى بيان صحفى صدر عنه، اليوم الخميس تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973).

وشدد على أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.

Advertisements

وقال إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمكافحة الفيروس التاجي، والتعاون التقني مستمر، وسيتعزز في جميع جوانب الوباء، وصحة مواطنينا ومعالجة العواقب الاقتصادية للفيروس التاجي هي أولويتنا القصوى المشتركة.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال أمس الأربعاء، إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية قرار يعود إلى إسرائيل وإن الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن.

وقال للصحفيين "فيما يتعلق بضم الضفة الغربية، الإسرائيليون هم من سيتخذون تلك القرارات فى نهاية المطاف".

وأضاف "ذلك قرار إسرائيلي، وسوف نعمل معهم عن كثب لعرض وجهات نظرنا بشكل غير معلن".