شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لأمير الكويت: تمنياتى لشعب الكويت بالخير والتقدم والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار. وذلك خلال الاتصال التليفوني الذي قام به الرئيس مع العاهل الكويتي اليوم. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص شكره وامتنانه للرئيس متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. Advertisements كما تم خلال الاتصال التباحث حول بعض موضوعات العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

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