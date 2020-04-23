شكرا لقرائتكم خبر عن «بطولات الجيش الأبيض».. قصص محاربات «كورونا» داخل وخارج مستشفيات العزل (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت تتصاعد فيه وتيرة انتشار فيروس «كورونا» المستجد في مصر، تخضع الطواقم الطبية «الجيش الأبيض» لحالة تأهب مستمر لمجابهة العدو المجهول، إذ تسير كتائب إنقاذ مصابي «كوفيد 19» بين مكلفين ومتطوعين على قدم وساق في الطريقين البحثي والطبي لإنقاذ حياة الحد الأقصى من المصابين، رغم وقوع تلك الطواقم الطبية بين فكي تحديات بعضها طبية وأخرى نفسية.

في هذا السياق تحدثت «المصري اليوم» مع عدد من العاملات في مجال الرعاية الصحية، داخل 5 مستشفيات عزل حول التحديات التي تواجه أطباء العزل لاسيما النساء ممن لديهن أسر وأطفال، وما الذي أضافته تلك التجربة لهن على الصعيدين المهني والإنساني.

عزل قها.. «تحديات مُرهقة وتجربة استثنائية»

وصفت الطبيبة سلوى محمد حسن، 33 عامًا، والتي تؤدي تكليفها بعزل قها، التحديات التي تواجه أطباء العزل بالمرهقة نفسيًا لاسيما، النساء ممن لديهن أُسر وأطفال يخشين انتقال الفيروس إليهم، فهي أم لثلاثة أطفال جميعهم دون سن السابعة، يتطلبون رعاية خاصة، لكنها قررت ألا تتخلى عمَا وصفته بـ«المَهمة الوطنية».

قبل خضوعها لتكليف وزارة الصحة، عكفت «سلوى» على تأهيل أطفالها إن دورها كطبيبة قد يدفعها للغياب لفترة ستمضيها في «الحرب ضد كورونا»، ومع ذلك استقبلت خبر تكليفها بالبكاء خوفًا عليهم.

تؤكد الطبية الشابة أن «طبيب العزل يقع بين فكي التحديات النفسية، التي يواجهُها على الصعيدين الداخلي والخارجي، فخارج مستشفى العزل يواجه خوفه على أفراد عائلته من جانب، وتخوفات المجتمع منه من جانب آخر، إذ يعتبره البعض مصدرًا للفيروس، أما في الداخل فعليه مراعاة الجانب النفسي للمصاب، الذي عادة ما تنتابه درجات متفاوتة من الاكتئاب، والتحدث إلى المصاب وطمأنته رغم كون طبيب العزل مجبر على تقديم الدعم الطبي في أقل وأسرع وقت ممكن».

بعد 12 يومًا أمضتها «سلوى» بين المصابين بعزل قها، ورغم عدم تمكنها من التواصل مع أطفالها سوى مرة واحدة يوميًا، وصفت تجربتها كطبيبة عزل بـ«الاستثنائية» على الصعيدين الإنساني والمهني، مؤكدةً أن «وجودها بين كتيبة طبية نصف كثافتها متطوعين مدعاة للفخر».

الطبيبة زينب جابر نورالدين، فضلت الاستمرار داخل عزل قها، بعد انتهاء دورة تكلفيها الأولى المقدرة بـ14 يومًا، رغم كونها أم لثلاثة أطفال، مؤكدة أن «معظم أفراد الطاقم يقررون الاستمرار رغم عدم حصولهم على مكافئة التكليف».

تعي «زينب» أن «مصابي كوفيد 19 يحتاجون رعاية خاصة، جراء خوفهم من المصير المجهول»، وأن قيامها بطمأنة مُسن يخشى أن يهتك الفيروس به تساوي الكثير.

عزل العجمي.. استراحة محارب بعد 45 يومًا متواصلة

أما مروة محمد عرابي، 30عامًا، قررت الاغتراب عن بلدتها قويسنا بالمنوفية، والتطوع بعزل العجمي بمحض إرادتها، منذ 27 مارس الماضي، رغم أنها تتولى مسؤولية رعاية والدها المُسن، لكونها وحيدته بين ثلاث ذكور.

كذلك أمضت تيسير مجدي، نائب مدير مستشفى العجمي المركزي، 45 يومًا متواصلة داخل عزل العجمي رغم كونها أم لطفلين دون الثامنة، فيما تعتبر إجازتها التي بدأتها منذ، الأحد الماضي، بمثابة «استراحة محارب»، إذ تعود لاستئناف العمل بعد 14 يومًا ستمضيها برفقة طفليها.

آلاء.. أداء الواجب من الإسكندرية للأقصر دون علم أسرتها

كذلك آلاء الحلواني، 26 عامًا، تسافر من الإسكندرية إلى الاقصر لتقوم بدورها كطبيب أشعة بعزل إسنا، لسد عجز تخصصها هناك، لكنها اضطرت للاكتفاء بدورة تطوع واحدة منذ 11 مارس حتى 27 مارس، وعادت لمنزلها لكونها تطوعت دون علم أسرتها مراعاة لحالتهم النفسية.

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عزل 15 مايو.. 6 أسابيع متواصلة في محاربة كورونا

وبروح مقاتل تواصل الطبيبة هديل عبدالرحيم، 30 عامًا، تطوعها بعزل 15 مايو بحلوان، للأسبوع السادس على التوالي، رغم انتهاء مدة تكليفها منذ شهر كامل، بعدما أقنعت والدتها بأن وجودها كمتخصصة صدر بين مصابي فيروس كورونا أولى من عودتها للمنزل، خاصة مع توافد المصابين على عزل 15 مايو، التي بلغت كثافتها حوالي 100 إصابة، وربما تضاعف الأعداد خلال الفترة المقبلة.

تعترف «هديل» أن مهام طاقم العزل ثقيلة، إذ يعد في «نبطشية» متواصلة على مدار مدة تكليفه أو تطوعه، لكنها تصف فرحة تعافي أحد المصابين بـ«الإنجاز الذي لم ولن يضاهيه أي إنجاز آخر في مسيرتي المهنية»، مشيرةً إلى أن «أصعب المواقف التي واجهتها هي استقبال عزل 15 مايو لرضيع عمره يوم واحد برفقة أمه المصابة بالفيروس، ولحظة خروجهما معًا كانت بمثابة إنجاز شخصي لكل فرد من أفراد الطاقم».

تؤكد الطبية الشابة إنها ستواصل التطوع حتى استنفاذ طاقتها، لكنها تطمح أن تهتم وزارة الصحة بتقديم الدعم المادي للأطباء المكلفين، بصرف مكافآتهم، فضلًا عن الاهتمام بتوفير المزيد من وسائل الحماية لطًمأنة الأطباء وتشجيعهم على التطوع لاستكمال السير والسيطرة على الفيروس.

عزل أبوتيج.. طبيبة تغسّل الموتى ومبادرة لتوفير النواقص

بطولات أخرى شهدها مستشفى عزل أبوتيج بأسيوط، كتطوع الطبيبة شيرين عبدالواحد،30 عامًا، بتغسيل متوفية برفقة إحدى الممرضات، لعدم وجود مختص في ذلك.

أما الصيدلانية، مي حسنين، والتي انتهى تكليفها أمس، فالتحدي الأكبر أمامها الآن بعد عودتها إلى المنزل، هو التعامل مع والدها المصاب بالسرطان، نظرًا لضعف مناعته، ومع ذلك قررت الاستفادة من تجربتها بأبوتيج واستكمال دورها من الخارج؛ إذ تسعى لتدشين مبادرة لتوفير نواقص الأدوية الخاصة بمصابي كورونا الذين يعانون أمراض مزمنة، كالسكري، والضغط والكبد ومرضى الغسيل الكلوي، بالتعاون مع الدكتور

لورانس فهمي، أمين نقابة الصيادلة بأسيوط، وعدد من أفراد الطاقم الطبي بأبوتيج، طامحة أن تنتشر المبادرة في عموم الجمهورية لتسهيل مهام الطواقم الطبية بمستشفيات العزل.

يذكر إن مدة تكليف طبيب العزل هي 14 يومًا متواصلة على أن يلتزم كل طبيب بأربعة أيام يتناوبها كـ«نبطشية» كاملة لمدة 24 ساعة متواصلة، وإجمالي عدد المستشفيات التي جرى تخصيصها لعزل مصابي فيروس «كورونا» على مستوى الجمهورية بلغ 14 مستشفى، حتى اليوم وهي «النجيلة بمطروح، أبوخليفة بالإسماعيلية، 15 مايو بالقاهرة، قها بالقليوبية، العجوزة بالجيزة، الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، العجمي بالإسكندرية، بلطيم بكفر الشيخ، تمي الأمديد بالدقهلية، ملوي بالمنيا، الصداقة بأسوان، كفر الزيات بالغربية، إسنا بالأقصر، أبوتيج بأسيوط».