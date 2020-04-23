شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حيث قدم له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان بادل الرئيس التهنئة بحلول الشهر الكريم، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

وتناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.