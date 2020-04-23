شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تطهير وتعقيم 16 ألف منزل ومنشأة وشارع للحد من إنتشار«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية عن تطهير وتعقيم 16 ألف و712 مبنى ومنشآة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية .

أكد المحافظ على أنه تم أمس الأربعاء تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، و1116 شارع، 55 مرافق خدمية، و611 مبنى حكومي، و14777 منشآت آخري ( منازل ).

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات، حيث تم الدفع بفرق تطهير لقرى هيت وكفر بلمشط وبرهيم بمركز ومدينة منوف، وكذا فرق تطهير بمستشفى بركة السبع المركزي، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم العديد من الشوارع بقرى المحافظة وذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة المعنية.

زناشد محافظ المنوفية المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لإنتشار العدوى بين المواطنين .