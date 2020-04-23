شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» و«إير كايرو» تنظمان 9 رحلات لإعادة المصريين العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 7 رحلات استثنائية لـ«واشنطن وجوانزو والبحرين وبومباي وكازابلانكا وأمستردام وموسكو»، كما تسيّر شركة «إير كايرو»، رحلتين إلى فرانكفورت والمالديف، لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الطيران المدني، إن «رحلات مصر للطيران وإير كايرو أقلعت من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الدول الـ9 لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي».

وأضافت المصادر، لـ«المصري اليوم»، أنه تم تخصيص المدينة لعزل المصريين القادمين من الخارج لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن «وزارة الطيران المدني، سيرت رحلاتها الاستثنائية التي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وتتضمن نحو 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الهجرة والخارجية والسياحة، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد».

ولفتت إلى أن «سلطة الطيران صرحت بالهبوط الفني للرحلات للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى مصر، فضلًا عن رحلات الإسعاف الدولية».

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