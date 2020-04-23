شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة طاقم «عزل كفر الدوار» بعد ظهور سلبية نتائج المسحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الفوج الأول لفريق العزل بمستشفى كفر الدوار العام «الشاملة» المخصص للعزل الصحي في محافظة البحيرة المستشفى بعد ظهور نتائج المسحات المأخوذة من الأطباء وطاقم التمريض والأطقم المعاونة.

قال الدكتور عفيفى سالم خضر، استشاري أمراض الباطنة والعناية المركز بمستشفى كفر الدوار «الشاملة»، المدير الفني للعزل بالمستشفى، إن جميع نتائج المسحات التي تم أخذها من الفوج الأول للعاملين بالمستشفى سلبية.

وأوضح الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بمحافظة البحيرة، ورئيس فريق الأمراض الصدرية بالفوج الأول في المستشفى، إنه تم أخذ عينات من إجمالي 134 من العاملين في المستشفى بينهم 23 طبيبًا، وأظهرت نتائج التحاليل التي تم تحليلها في المعمل المشترك في دمنهور سلبية العينات، مضيفًا أن جميع الفريق سيقضي مدة 14 يومًا في العزل المنزلي.

وأصدرت مديرية الصحة بالبحيرة بيانًا جاء فيه، أنه «تم عمل تحليل PCR لجميع الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام، وظهرت النتيجة سلبية للجميع، اليوم الخميس، وهذا يدل على الاتباع الجيد لسياسات مكافحة العدوى والتزام الفريق بارتداء الواقيات الشخصية والمطهرات».