شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل جهودها لمواجهة كورونا.. وتجهيز فرق لاستقبال العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، الخميس، عزل عدة مباني سكنية عقب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

ففي سوهاج، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ظهور حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس بالمحافظة إلى 6 مصابين، من بينهم 3 حالات توفيت جراء الإصابة.

ورفضت مديرية الصحة، في بيان، تحديد أماكن الإصابة للحد من حالات الذعر التي تنتاب المواطنين القاطنين في نطاق الحالات جراء ذلك، مؤكدة قيامها بالإجراءات المتبعة تجاه حالات الإصابة الجديدة، بالقيام بأعمال الرش والتطهير لأماكن السكن والعمل والعزل للحالات المخالطة، وإجراء التحاليل للحالات المشتبه فيها.

ونفذت المديرية إجراءات العزل لـ300 وحدة سكنية بقاطنيها من العاملين بمصنع السكر بمدينة جرجا، بعد تأكد إصابة عامل البوفيه بالمصنع 59 سنة بفيروس كورونا المستجد، وقامت الفرق الطبية بالتعاون مع شركة مياه الشرب برش وتطهير المصنع، والمنطقة السكنية للعمال بالكامل، ومنطقة الجزيرة مقر إقامة المصاب، كما قامت بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لأسرته، وعمل حصر بالمخالطين له بمنطقة سكنه، وحددت المديرية مدة أسبوع فقط واحد للعزل، نظرًا لأن آخر تواجد للعامل المصاب فور ظهور الأعراض عليه كان منذ أسبوع، حيث أعطى المصنع أجازة للعمال بعدها لمدة أسبوع.

وأكدت المديرية أنه تم عمل حصر لجميع العاملين بالمصنع، وتحرير بيانات بهم وبأماكنهم، وأرقام تليفوناتهم، وسيتم التواصل معهم جميعا، ومتابعتهم طوال فترة العزل، وسيتم توجيه أي حالة تظهر عليها الأعراض إلى مستشفى الحميات، منوهة بأن مكان الوحدات السكنية مؤهل بكافة الإحتياجات للمقيمين، وكذلك مخبز لإنتاج الخبز، وهو ما سيساعد على عدم الخروج والاختلاط.

وفي دمياط، أجرت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل، جولة تفقدية، بمدينتي فارسكور والسرو وقريتي شرباص التابعة لمركز فارسكور وميت الخولى بالزرقا، لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقادت حملة لتطهير وتعقيم تلك المناطق باستخدام المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال وفقاً للمعايير المعتمدة.

وأشادت المحافظ بجهود الأجهزة الأمنية لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه الأكمل وتعاونها مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للعبور من تلك الأزمة ومواجهة أية اختراقات لتلك القواعد، مناشدة جموع المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الوقائية مع الالتزام بالتواجد بالمنازل وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم.

وفي المنوفية، قامت الوحدة المحلية بقرية المصيلحة برش وتعقيم أحد المنازل عقب إصابة أسرة مكونة من 5 أشخاص فيه بـ«كورونا» حيث أصيب الأب، وعقب أخذ مسحات من آلام والأطفال الثلاث ومن بينهم طفل رضيع عمره 4 أشهر، ثبت إيجابية العينات وإصابتهم، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفيات العزل.

وصرح سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بأن الوحدة المحلية بالمصيلحة شنت حملة تطهير بجميع الأماكن بالقرية عقب ظهور حالات مصابة، كما أن جميع الوحدات ستستمر في مواصلة جهودها المكثفة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي المنيا، دعا الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، جميع المؤسسات والكيانات للوقوف بجانب الدولة في هذا الوقت ودعم المشاركة المجتمعية وتفعيل كافة السبل لدعم المستحقين من الأولى بالرعاية.

وكان المحافظ، أعلن أمس الأول، فتح حساب بنكي رقمه «22100111» لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمة عن أزمة الفيروس.

وأوضح المحافظ أن من يرغب في التبرع للحساب البنكي المخصص لذلك، عليه التوجه في البداية لإدارة الشؤون المالية بالديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل، للحصول على إذن دفع بالتبرع، مناشدًا جميع أبناء المحافظة في الداخل والخارج بالمساهمة في الحساب والتكاتف لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة وخاصة في تلك الفترة الصعبة والخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وفي البحر الأحمر، جهزت الصحة عددًا من الفرق الطبية المدربة لاستقبال رحلات المصريين العالقين في الخارج من خلال عدد من رحلات الطيران المقرر وصولها مطار مرسى علم الدولى، ضمن رحلات الجسر الجوى لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تحت إشراف الدكتور ماهر الجمل بإدارة الحجر الصحى بوزارة الصحة.

واستعدت فرق طبية من الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر لتعقيم ورش الطائرات بالكامل عقب وصولها من

الداخل وتعقيم الركاب وتعقيم حقائبهم.

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وأوضح الدكتور كريم هشام، نائب مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، أنه سيتم وضع المصريين العائدين من الخارج في عدد من الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى بمرسى علم لمدة 14 يومًا ويرافقهم عدد من الفرق الطبية لمتابعة حالتهم الصحية بصفة يومية صباحًا ومساء خلال مدة الحجر ولن يتم السماح لهم بمغادرة الغرف إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشاره.

وفي الأقصر، أصدر المحافظ المستشار مصطفى ألهم، قرارًا بعزل عقارين بضواحي المحافظة عقب ظهور عدة حالات إيجابية مصابة بـ«كورونا»، والعقارين أحدهما بشارع السوق والأخرى بمنطقة الكرنك القديم، حيث ينفذ السكان عزلاً إجباريًا بالمنزل لمنع الاختلاط بالمواطنين، مما يحد من انتشار العدوى الفيروسية.

وأصدر التعليمات الفورية للجهات الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ العزل الاجباري والتنبيه على سكان العقارين، من مجلس مدينة الأقصر، بعدم مغادرة المكان، وأن هناك فرقا من الطب البيطري والزراعة قامت بتعقيم وتطهير العقارين والعمارات المجاورة لهما في المنطقتين، بالإضافة إلى قيام فرق من الطب الوقائي بتوقيع الكشف الطبي على سكان العقارين للتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس ومتابعة الحالة الصحية لجميع السكان.

وأعلنت مديرية الأمن حالة الطوارئ بمنطقتى العقارين لعدم السماح بدخول أو خروج السكان أو أي زوار للعقارين خلال فترة الحجر، بالإضافة لمتابعة الإجراءات يوميا حتى الانتهاء من مدة الحظر والتي تستمر لمدة 14 يومًا.

وفي القليوبية، أعلن مستشفى قها للحجر الصحي ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» لـ79 شخصًا بعد خروج 2 من المتعافين، وقال الدكتور يحيى زكريا، رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الفريق الطبي، إن عدد المتعافين من «كورونا» بالمستشفى ارتفع لـ79 حالة من إجمالى 111 حالة استقبلها المستشفى، توفى منهم 3 أشخاص.

وفي الوادي الجديد، تم الإعلان عن ظهور 3 حالات مصابة بفيروس كورونا أمس الأول بمستشفى الداخلة العام. وطالب أهالي مركز الداخلة بتوفير جهاز تحليل PCR، بدلا من سحب العينات وارسالها إلى المعامل بمركز الخارجة وذلك لسرعة وضمان ظهور نتائج المسح بشكل سريع.

فيما كثفت محافظة الوادي الجديد من عمليات تعقيم المستشفيات واتباع الطرق الوقائية السليمة للوقاية من فيروس كورونا ومنع إنتشاره بالمحافظة وحماية صحة المواطنين، وقامت فرق التطهير والرش الوقائى التابعة لمديرية الطب البيطرى برش وتعقيم منازل الحالات الثلاثة المصابة، وذلك لضمان القضاء على الفيروس ومنع انتشاره وانتقاله إلى المخالطين لتلك الحالات من خلال تعقييم المنازل والقرى بالكاملة التي ظهرت بها الحالات المصابة.

كان قطاع الصحة بالوادي الجديد قام امس الأربعاء بتحويل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى مستشفى العزل بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، حيث تم إكتشاف الحالات المصابة بمستشفى الداخلة المركزى بعدما تم سحب عينات منها وإجراء مسح لهم وجائت نتائج التحاليل إيجابية، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى العزل وقال أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أن الحالات المصابة هم سيدة تعانى من ورم سرطانى، وممرض بالمستشفى، ورجل مسن.