شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر محافظ كفرالشيخ.. عزل قرية الزعفران لمدة 14 يومًا (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم ( 406) لسنة 2020م، باتخاذ الإجراءات اللازمة بعزل قرية الزعفران، التابعة لمركز ومدينة الحامول، وحدودها، «الحد البحري» الطريق الاسفلتي بداية من ماكينة الري على بحر تيرة حتى بداية الطريق الدائري المؤدي إلى السوق ثم حوشة 18، 19، «الحد القبلي» بداية من ماكينة الري على بحيرة تيرة ونهاية الحيز على طريق ترابي مشترك مع حوشة 45، 54، «الحد الشرقي» بحر تيرة ابشان_ الحامول، «الحد الغربي» امتداد الطريق الدائري ثم حدود حوشة 29، 37، 47، وذلك لمدة 14 يومًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للقرار، على كل من مديريات التضامن الاجتماعي، والتموين، والشؤون الصحية بالمحافظة كلاً فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي القرية وكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالإضافة إلى اتخاذ مديرية الأمن الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق العزل على القرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس والحد من انتشاره.

محافظ كفرالشيخ يصدر قراراً بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول