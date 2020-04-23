شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصري اليوم».. حملة مكبرة لـ«مرافق الدقهلية» في الشوارع التجارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة العامة للمرافق بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين وتخفيف الزحام بشوارع العباسي والسكة الجديدة وبورسعيد والخواجات، والمعروفة باسم الشوارع التجارية، وذلك استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول الزحام الشديد وتلاحم المواطنين بتلك الأسواق تحت عنوان «المنصورة لاتعترف بكورونا.. زحام في الشوارع التجارية».

خرجت الحملة، بقيادة العميد وائل الشربينى، مدير إدارة المرافق، وضباط الإدارة مقدم محمد طنطاوي، ورائد فاروق حماد، وتوجهت في البداية لشارع العباسي ثم السكة الجديدة وشارع بورسعيد وميدان الشيخ حسانين وتم إلزام المحلات بإدخال الفروشات داخل محلاتها وإزالة ومصادرة أدوات وعربات وبضائع الباعة الجائلين.

وتمكنت الحملة من تحرير 276 محضرا ومصادرة 5761 مضبوطات متنوعة وتم إيداعها بمخازن حى غرب، وتم تيسير الحركة بالشوارع التجارية. بينما استمر زحام المواطنين وإقبالهم على الشراء.

وقالت مصادر أمنية إنه «يمكن السيطرة على الباعة الجائلين والمحلات لعدم الخروج بالشارع، لكن لا يمكن التحكم في حركة المواطنين بالشارع بسبب عدم وجود حظر كلي والأمر يحتاج لتوعية المواطنين بخطورة تواجدهم في الأماكن المزدحمة».

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة

حملة مكبرة لمرافق الدقهلية فى الشوارع التجارية بالمنصورة