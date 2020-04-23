شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع 3 أيام.. عودة التيار الكهربائي لمدينتي رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربائي إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، عقب انقطاع 3 أيام متتالية، حيث أكدت مصادر بشركة الكهرباء أن التيار الكهربي عاد بعد إصلاح أحد الأعطال في الخط الرئيسي في منطقة الخروبة، وسط فرحة كبيرة من المواطنين.

وكان التيار الكهربي قد انقطع عن مدينتي رفح والشيخ زويد منذ ثلاثة أيام، بسبب عطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة بجهد«22 ك.ف»، والذي يقوم بنقل الكهرباء من محطة العريش بحي المساعيد بالعريش وحتى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشي، جنوب الشيخ زويد.