شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «غني في البلكونة» ترفع شعار «علي صوتك بالغنا» لاستقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفعت مبادرة «غني في البلكونة» التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، شعار «علي صوتك بالغنا لسه الأغاني ممكنة»، لتشجيع المواهب الغنائية خلال فترة الحظر، والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وقد استقبل المشاركين في المبادرة شهر رمضان بالأغاني الرمضانيه والإنشاد الديني والأغاني الوطنية.
وقالت فاطمة أشرف، إحدى المشاركات، إن المبادرة ساعدت في اكتشافها، مشيرة إلى أنها تريد تنمية موهبتها في الغناء.
ومن جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المبادرة جاءت بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب والترويح عن الأسر خلال فترات حظر التجوال، علاوة على اكتشاف مواهب أخرى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
3,659
-
تعافي
935
-
وفيات
276
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة «غني في البلكونة» ترفع شعار «علي صوتك بالغنا» لاستقبال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.