شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «غني في البلكونة» ترفع شعار «علي صوتك بالغنا» لاستقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت مبادرة «غني في البلكونة» التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، شعار «علي صوتك بالغنا لسه الأغاني ممكنة»، لتشجيع المواهب الغنائية خلال فترة الحظر، والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقد استقبل المشاركين في المبادرة شهر رمضان بالأغاني الرمضانيه والإنشاد الديني والأغاني الوطنية.

وقالت فاطمة أشرف، إحدى المشاركات، إن المبادرة ساعدت في اكتشافها، مشيرة إلى أنها تريد تنمية موهبتها في الغناء.

ومن جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المبادرة جاءت بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب والترويح عن الأسر خلال فترات حظر التجوال، علاوة على اكتشاف مواهب أخرى.