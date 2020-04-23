شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمحافظتي الجيزة ومطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية بعدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وقامت الإدارات التخصصية المعنية بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بنطاق محافظة الجيزة وشملت مواقف النقل الجماعى ومحطة المترو بالمنيب، ومستشفى أم المصريين، وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المنيب.

وفي سياق متصل، قامت المنطقة الغربية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بمدينة مطروح، وشملت عدد من الأماكن الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومحطة السكك الحديدية ومواقف النقل الجماعية وأفرع البنوك ومراكز الخدمات البريدية، كما إنتشرت عناصر المنطقة الغربية بمدينة النجيلة لتطهير وتعقيم مستشفى النجيلة المركزى، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ووحدة صحة الأسرة، وفى مدينة سيوة تم تطهير وتعقيم هيئة تنشيط السياحة، ومواقف النقل الجماعية وعدد من المصالح والمنشآت الحكومية.

وحرصت القوات المسلحة في أعمال التعقيم والتطهير على أن تكون الأولوية للمناطق التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين، وعلى أن يتم التنفيذ أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين بالمحافظات المختلفة.

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