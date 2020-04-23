شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: زيادة عدد أماكن بيع كوبونات المشتريات السلعية إلى 100 منفذ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، عن زيادة عدد أماكن بيع كوبونات المشتريات السلعية ليصل إلى ١٠٠ منفذ بيع في كافة محافظات الجمهورية، وذلك نظراً لإقبال المواطنين على شرائها منذ الإعلان عن طرحها أمس، وذلك بهدف زيادة عدد المواقع البيعية والتي تقدم خدمة بيع هذه الكوبونات.
جدير بالذكر أن هذه الفكرة منذ طرحها قد لاقت قبولاً وترحيباً لدى قطاع كبير من المواطنين والإقبال على شرائها وذلك تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض، بحيث يمكن للمواطنين القادرين شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين.
ويسمح للمواطن حامل الكوبون شراء كافة السلع الغذائية بقيمة الكوبون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، ويصل عددها إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي.
ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن شراء الكوبونات من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التموين وكذلك الصحفة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك.
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