شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 4 أطنان سلع غذائية مخبأة بهدف الاحتكار بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار مصطفى المنشاوى، رئيس نيابة الدخيلة، بالتحفظ على ٤ أطنان سلع غذائية متنوعة، ضبطت بأحد المخازن، بهدف الاحتكار. كانت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، واصلت حملاتها المكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط جرائم الغش التجاري، ومحتكري السلع الغذائية. واستهدفت «الحملة» مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة لحجبه كميات كبيرة من السلع الغذائية، عن التداول بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وضبطت «مباحث التموين» داخل المحل المشار إليه 4 أطنان سلع غذائية متنوعة «أرز أبيض، مكرونة» و346 عبوة عسل نحل، وألقي القبض على مالكه.

وفي سياق متصل، جرى التحفظ على 1200 عبوة مطهرات طبية حجبها مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين عن التداول. وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة بقسمي شرطة الدخيلة والعطارين، وأحيلت للنيابة العامة للتحقيق.