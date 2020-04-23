شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ نظيره العراقي هاتفيًا بحلول شهر رمضان المعظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس العراقي أعرب من جانبه للرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا التقدم والازدهار.