شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ نظيره العراقي هاتفيًا بحلول شهر رمضان المعظم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس العراقي أعرب من جانبه للرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا التقدم والازدهار.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
3,659
-
تعافي
935
-
وفيات
276
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ نظيره العراقي هاتفيًا بحلول شهر رمضان المعظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.