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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» في «موشن جرافيك»: نحتاج لإعادة ترتيب أولوياتنا في الإنفاق مع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت دار الإفتاء المصرية أننا في مسيس الحاجة- في ظل أزمة كورونا- إلى إعادة ترتيب أولوياتنا في إدارة الأموال والإنفاق، مشيرة إلى أن الاستغناء عن الرفاهيات لصالح الفقراء والمساكين والمرضى، قد يكون سببًا للتخفيف من معاناتهم، ونحن الآن في انتظار شهر رمضان المعظم.
وأوضحت الدار- في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن العلماء أجازوا تعجيل إخراج صدقة الفطر قبل رمضان إذا وجدت حاجة داعية إلى ذلك، وتساءلت الدار: «لماذا لا نعجل بإخراج الزكاة تيسيرًا على المساكين؟».
وأضافت الدار في فيديو الرسوم المتحركة أن أبناء مصر جميعًا في رباط إلى يوم القيامة غنيهم كريم وفقيرهم عزيز، وهذه الأزمة تكشف أحوالنا في صدق التوكل على الله تعالى والثقة بما في يديه، كما تكشف لنا عن حقيقة الترف الذي يستهلك طاقتنا وأموالنا على الرغم من وجود من هو أولى، مؤكدة أننا في حاجة إلى أن نتعلم فقه الاستغناء، ومن تعلم الاستغناء سهل عليه البذل والعطاء.
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