شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحدد موعد إعلان توقيتات امتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الخميس، للوقوف على آخر المستجدات بشأن فيروس «كورونا»، إنه لابد ان نتعايش مع استمرار بقاء الفيروس حتى يأذن الله بظهور دواء له.

وأوضح مدبولي: «حاولنا منذ البداية التوزن بين الحفاظ على صحة المواطن عبر عدد من الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري».

وتابع: «الاستمرار على نفس المنوال في التعامل مع فيروس كورونا، سيمكننا في النصف الثاني من شهر رمضان، من إعلان توقيتات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والسنوات النهائية من المعاهد والكليات الجامعية».