شكرا لقرائتكم خبر عن «مازلنا قادرين على التعامل».. مدبولي: نتوقع ارتفاع أعداد مصابي «كورونا» الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الخميس، للوقوف على آخر المستجدات بشأن فيروس «كورونا»، أن الحكومة تتوقع ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» لتتجاوز الـ200 إصابة يوميًا.

وأضاف مدبولي: «ما زلنا قادرين على التعامل مع هذه القضية والسيطرة على الفيروس».

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بشأن المصابين، مضيفًا: «هناك احتياطي كبير من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ونرجو إننا منلجأش ليها».