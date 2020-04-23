شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا في تحمل التداعيات السلبية لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الخميس، للوقوف على آخر المستجدات بشأن فيروس «كورونا»، إن كل دول العالم تأثرت سلبيا بفيروس «كورونا»، مضيفا أن الحكومة شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري.

وأوضح مدبولي: «هناك تغير نوعي حقيقي في نظرة العالم تجاه مواجهة الفيروس.. العديد من الدول بدأت تأخذ إجراءات لتخفيف بعض القيود، بعدما فقد الملايين من مواطنيها وظائفهم».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساعدنا في تحمل التداعيات السلبية الشديدة من جراء فيروس كورونا بصورة جيدة.

وتابع: «نهتم بصحة العامل المصري وهو ما انعكس في العديد من الزيارات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.. كل هدفنا تحقيق أقل خسائر ممكنة على الاقتصاد المصري وكنا نعي وجود بعض التكاليف الباهظة على الاقتصاد المصري».