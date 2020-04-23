شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ الرئيس التونسى قيس سعيد بحلول شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسى قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة تونس حكومة وشعباً. ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة الرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يهنئ الرئيس التونسى قيس سعيد بحلول شهر رمضان المعظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.